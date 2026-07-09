Due minorenni di 12 e 13 anni si sono affrontati in una rissa davanti a circa quindici coetanei. L'episodio si è verificato a Martina Franca, mentre in Regione si discuteva di violenza tra minorenni. I due giovani si sono picchiati davanti a un gruppo di amici, alcuni dei quali avrebbero incoraggiato lo scontro. Nessuna informazione su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine.

Mentre in Regione si discuteva di violenza minorile, a Martina Franca (Taranto) un altro episodio cruento dalle cronache. Secondo quanto riportato dalla consigliera salentina Loredana Capone, due ragazzi di 12 e 13 anni si sono affrontati in una rissa davanti a un gruppo di coetanei, circa quindici, che avrebbero incitato allo scontro. Il confronto fisico sarebbe durato diversi minuti, fino all’intervento dei carabinieri, necessario a riportare la calma. "È l’escalation di fenomeni di questo tipo - dice Capone - che è stato al centro dell’audizione odierna. L’ostinato attacco del gruppo Fdi consente di sottolineare quanto sia non solo... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rissa tra minorenni: in due si pestano davanti a 15 coetanei

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RISSA TRA GIOVANISSIME DAVANTI A UNA SCUOLA: IL VIDEO SHOCK | 24/01/2026

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