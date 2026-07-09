A Milano Marittima, sono in corso lavori di ripristino all’Anello del Pino, un’area verde di rilevante valore naturalistico, ecologico e ambientale. I lavori prevedono il ripiantumanto e il recupero dell’area, con l’obiettivo di completare le operazioni entro l’estate. Le operazioni coinvolgono attività di sistemazione del territorio e piantumazione di nuove essenze arboree, senza indicazioni sulla tempistica precisa o sui soggetti coinvolti.

Procedono a Milano Marittima i lavori di ripristino dell’ Anello del Pino, una delle aree verdi più significative dal punto di vista naturalistico, ecologico e ambientale. L’intervento, avviato dopo i danni causati dalla tromba d’aria del 24 agosto 2025, dovrebbe concludersi entro l’estate. Il parco, che si estende per oltre 20.000 metri quadrati a ridosso del lungomare, era stato gravemente colpito dall’evento atmosferico che aveva interessato il territorio cervese, provocando il crollo di numerose alberature. Il progetto, dal valore complessivo di oltre 90.000 euro, ha l’obiettivo di riqualificare l’area rendendo più funzionali le zone gioco e la rete dei percorsi pedonali, con una particolare attenzione al ripristino della copertura arborea e arbustiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ripiantumazioni all’Anello del Pino. Nuova vita per l’area entro l’estate

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