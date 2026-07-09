Durante un’audizione in Commissione Statuto, un professore ha evidenziato che il mantenimento del collegio unico regionale potrebbe penalizzare le aree interne e i territori montani dell’Abruzzo. Ha sottolineato la necessità di riequilibrare il sistema elettorale per preservare la rappresentanza democratica nelle zone più isolate. La riforma della legge elettorale regionale sta entrando in una fase decisiva.

L'Aquila - Audizione in Commissione Statuto: Canzano Giansante invita a riequilibrare il collegio unico regionale per non penalizzare territori montani, aree interne e rappresentanza democratica abruzzese futura La riforma della legge elettorale abruzzese entra in una fase decisiva. La Commissione Statuto del Consiglio regionale, presieduta da Daniele D’Amario, ha concluso il ciclo di audizioni sulla proposta di legge di iniziativa del presidente Marco Marsilio, che punta a modificare le regole per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta. Tra i contributi ascoltati figura quello di Antonello Canzano Giansante, docente di Sociologia dei Fenomeni Politici all’Università “G. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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Riforma elettorale Abruzzo, il professore avverte: così le aree interne rischiano davvero

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