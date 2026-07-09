A Rieti, un uomo di 48 anni è stato arrestato per aver rapinato e aggredito la ex convivente nel quartiere Quattro Strade. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa e la donna è stata vittima di aggressioni e maltrattamenti davanti ai figli minori. La segnalazione è stata fatta tramite il Numero Unico di Emergenza.

Un arresto a Rieti, dove un uomo di quarantotto anni è stato fermato per rapina ai danni della ex convivente. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Quattro Strade, è stato segnalato tramite il Numero Unico di Emergenza e ha visto la donna vittima di aggressione e maltrattamenti davanti ai figli minori. L’uomo è stato anche deferito per lesioni personali aggravate, danneggiamento e atti persecutori. Sono state attivate misure cautelari urgenti a tutela della vittima. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Rieti nei giorni scorsi, precisamente nel quartiere Quattro Strade. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rieti, shock nel quartiere Quattro Strade: aggredisce la ex davanti ai figli: arrestato 48enne

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