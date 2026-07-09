Un allenatore di settore giovanile dovrebbe ricordarsi di essere stato bambino, afferma una frase di Friedrich Nietzsche. La citazione sottolinea l'importanza di mantenere l’atteggiamento e la sensibilità infantile per sviluppare nuovi valori. Non si tratta di un invito alla nostalgia, ma di un richiamo a conservare le qualità tipiche dell’infanzia, come spontaneità e entusiasmo, per lavorare con i giovani atleti. La frase invita a riflettere sul ruolo di chi guida i ragazzi nel mondo dello sport.

C’è una frase di Friedrich Nietzsche che dovrebbe trovare posto in ogni spogliatoio del settore giovanile: “Per edificare nuovi valori serve l’ultima metamorfosi: diventare un fanciullo.” Non è un invito all’immaturità, ma a riscoprire quella capacità di meravigliarsi, imparare, giocare e ricominciare senza il peso dei giudizi. Per chi allena bambini e ragazzi, questo pensiero assume un significato ancora più profondo.. Un allenatore non insegna soltanto un gesto tecnico, uno schema o una tattica. Ogni allenamento è un’occasione per lasciare un segno nella crescita di una persona. E per riuscirci, la competenza tecnica, pur fondamentale, non basta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Ricordarsi di essere stati bambini: la prima qualità di un allenatore di settore giovanile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perchè non riesci a ricordare i primi 3 anni della tua vita

Notizie e thread social correlati

Primavera e azzurrini agli Europei U17, un riconoscimento dell’amministrazione. Tre titoli, settore giovanile di qualitàL'amministrazione comunale ha riconosciuto i risultati del settore giovanile di calcio, premiando il club e la sua squadra Under 17.

Settore giovanile. Prima sconfitta per i Giovanissimi del tecnico VivarelliI Giovanissimi Under 15 hanno subito ieri pomeriggio la loro prima sconfitta della stagione, interrompendo una serie di 28 vittorie consecutive.

Argomenti più discussi: Il 9 luglio alle 21 a San Bernardo il ricordo di don Pietro Samarini a un anno dalla morte; Cultura - Un ricordo di Carlo Pisacane; Nella vita bisogna impegnarsi: gli appunti motivazionali di Lamin Saidilly, l’accoltellatore di via Capecelatro; Una vita per gli altri, una cena di beneficenza per ricordare Camillo Cantoli a un anno dalla scomparsa.

Basterebbe ricordarsi quegli anni #ionondimentico x.com

Personaggi dei fumetti nei mainstream da bambini reddit