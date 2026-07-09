Ricordarsi di essere stati bambini | la prima qualità di un allenatore di settore giovanile
Un allenatore di settore giovanile dovrebbe ricordarsi di essere stato bambino, afferma una frase di Friedrich Nietzsche. La citazione sottolinea l'importanza di mantenere l’atteggiamento e la sensibilità infantile per sviluppare nuovi valori. Non si tratta di un invito alla nostalgia, ma di un richiamo a conservare le qualità tipiche dell’infanzia, come spontaneità e entusiasmo, per lavorare con i giovani atleti. La frase invita a riflettere sul ruolo di chi guida i ragazzi nel mondo dello sport.
C’è una frase di Friedrich Nietzsche che dovrebbe trovare posto in ogni spogliatoio del settore giovanile: “Per edificare nuovi valori serve l’ultima metamorfosi: diventare un fanciullo.” Non è un invito all’immaturità, ma a riscoprire quella capacità di meravigliarsi, imparare, giocare e ricominciare senza il peso dei giudizi. Per chi allena bambini e ragazzi, questo pensiero assume un significato ancora più profondo.. Un allenatore non insegna soltanto un gesto tecnico, uno schema o una tattica. Ogni allenamento è un’occasione per lasciare un segno nella crescita di una persona. E per riuscirci, la competenza tecnica, pur fondamentale, non basta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Perchè non riesci a ricordare i primi 3 anni della tua vita
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