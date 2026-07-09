La Uefa ha annunciato che potrebbe opporsi al ritorno delle squadre russe alle competizioni internazionali di calcio, nonostante il Comitato olimpico internazionale abbia revocato temporaneamente la sospensione del comitato olimpico russo, in vigore dal 2023. La posizione della Uefa si contrappone a quella del Cio, che ha deciso di rimuovere la sospensione. La questione riguarda la partecipazione delle squadre russe agli eventi sportivi internazionali.

La Uefa sarebbe pronta a bloccare il ritorno delle squadre russe alle competizioni calcistiche internazionali, nonostante il Cio abbia revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 2023. Lo riporta il Guardian. La Uefa non si è ancora pronunciata sul tema ma, secondo alcune fonti citate dal tabloid inglese, non prenderebbe in considerazione la possibilità di un ritorno delle squadre russe nel calcio europeo e di conseguenza ai Mondiali perché, sebbene questi ultimi siano un torneo Fifa, le qualificazioni europee restano sotto l'egida Uefa. Molte delle principali federazioni, tra cui quelle di Inghilterra, Germania e Francia, sarebbero fermamente contrarie al ritorno della Russia, scrive il Guardian, mentre la Fifa sarebbe invece più aperta a riammettere le squadre russe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riammissione delle squadre russe, la Uefa contro la linea del Cio

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