Numerose famiglie hanno presentato ricorsi in tribunale contro le rette delle Rsa per malati di Alzheimer. La Cassazione ha stabilito che le Usl, e quindi le Regioni, dovrebbero coprire queste spese. Attualmente, invece, le famiglie sono ancora responsabili del pagamento. La questione riguarda l’obbligo di pagamento delle rette, che le istituzioni sanitarie non stanno più sostenendo, lasciando alle famiglie il peso economico.

Torna alla ribalta il caso delle rette nelle Rsa che per i malati di Alzheimer, secondo la Cassazione, dovrebbero essere pagate dalle Usl, quindi dalle Regioni, e che invece sono ancora a carico delle famiglie. Le quali però stanno smettendo di pagarle in attesa dell’esito dei ricorsi presentati al Tar. La Cassazione, con cinque sentenze, ha pure disposto il rimborso ai parenti di questi degenti che finora hanno pagato la parte alberghiera, cioè il 50% della retta. Nel Veneto ci sono 14mila malati di Alzheimer, molti sono seguiti a casa da parenti e assistenti(la Regione corrisponde un assegno di 400 euro al mese), ma i ricorsi sono già... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Rette dei malati di Alzheimer, pioggia di ricorsi in tribunale: «Le famiglie non pagano»

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