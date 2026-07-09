Repubblica Insieme | Napoli alza le vele la Coppa America a Bagnoli La diretta

A Napoli, l'aula magna della Federico II era piena, e molte persone hanno seguito anche in streaming la presentazione di Repubblica Insieme. L'evento si è concentrato sulla Coppa America, che sarà ospitata a Bagnoli. La sala e gli spettatori online hanno seguito con attenzione, in un momento di grande interesse per la storica competizione velica.

Repubblica Insieme, un grande successo. Aula Magna della Federico II gremita, ma tanto interessa anche per la diretta online. E non poteva andare diversamente, se il tema sul tavolo è un evento affascinante e ammantato di storia come l’America’s Cup. Che nel 2027 vivrà il suo atto finale nelle acque del golfo di Napoli, ma che già nel presente alimenta lavoro, sviluppo e un cambio di passo nella trasformazione e modernizzazione della città. Dal ministro Abodi ai preziosissimi sponsor, dalle autorità portuali e aeroportuali, dal sindaco Manfredi al governatore Fico, uno ricchissimo contributo di idee, valutazioni, indicazioni, visioni di quanto è e quanto sarà a Napoli da qui a un anno. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

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