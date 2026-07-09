Regole anti caos e le Due Sorelle a numero chiuso

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’estate, nel Comune di Sirolo sono state adottate diverse ordinanze per regolare l’afflusso di visitatori. Sono state istituite regole anti-caos e l’ingresso alle spiagge e ai sentieri delle Due Sorelle è a numero chiuso. Queste disposizioni sono chiaramente segnalate agli ingressi cittadini e lungo le spiagge, con cartelli e indicazioni visibili.

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Sono tante le ordinanze che campeggiano sul sito del Comune di Sirolo in questa calda estate, ben segnalate agli ingressi cittadini, delle spiagge e dei sentieri. C’è quella che regola la movida in primis e poi l’altra che regolamenta l’accesso alla meravigliosa spiaggia delle Due Sorelle, severamente gestita per evitare pienoni e rischi per l’ambiente. Dalle 2 di notte non possono essere somministrati alimenti e bevande e le musiche di sottofondo devono essere udibili solo all’interno del perimetro del locale o dell’area di somministrazione. La vendita o la cessione di bevande alcoliche per asporto è vietata da mezzanotte alle 7 e i titolari degli esercizi commerciali devono provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti o materiali abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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