regole anti caos e le due sorelle a numero chiuso

Notizia in breve

Durante l’estate, nel Comune di Sirolo sono state adottate diverse ordinanze per regolare l’afflusso di visitatori. Sono state istituite regole anti-caos e l’ingresso alle spiagge e ai sentieri delle Due Sorelle è a numero chiuso. Queste disposizioni sono chiaramente segnalate agli ingressi cittadini e lungo le spiagge, con cartelli e indicazioni visibili.