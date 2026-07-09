Il ministro della Cultura ha dichiarato che si sta lavorando per ridurre i costi dell'assicurazione RC auto a Napoli, evidenziando un intervento concreto grazie alla collaborazione con il ministro Urso. Ha aggiunto che questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella lotta per garantire tariffe più eque nella città. La discussione riguarda la necessità di pagare un importo giusto per le polizze assicurative nel capoluogo campano.

«È una nostra battaglia per la quale grazie alla sensibilità del ministro Urso si registra un primo fattivo passo in avanti, un atto concreto», esulta Gennaro Sangiuliano, consigliere regionale Fdi e capo dell’opposizione, dopo l’apertura dell’Ania, su pressing del ministro alle Imprese appunto, per trovare una soluzione affinché gli automobilisti napoletani virtuosi non siano penalizzati sol perché risiedono in aree meno virtuose del Paese. In pratica si vuole evitare che a Napoli ed in Campania, a prescindere dai comportamenti singoli, l’automobilista debba sottostare alle tariffe più alte d’Italia. E ad inizio giugno l’ex ministro della... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Rc auto, intervista a Gennaro Sangiuliano: «A Napoli si paghi il giusto»

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Intervista a Gennaro Sangiuliano

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