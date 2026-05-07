A Pompei tornano gli Incontri di Valore | si parte con Gennaro Sangiuliano

A Pompei riprendono gli “Incontri di Valore”, una serie di eventi culturali organizzata dal manager Nicola Ruocco. La decima edizione si apre con la partecipazione di Gennaro Sangiuliano. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, aveva già riscosso un buon riscontro nella precedente edizione e si svolge nella città campana.

Dopo il successo della scorsa edizione, prende il via la decima edizione de “Gli Incontri di Valore”, la rassegna culturale fondata e curata a Pompei dal manager Nicola Ruocco. Ospitata nella raffinata location di Habita79, la manifestazione accompagnerà il pubblico fino a settembre con appuntamenti dedicati alla cultura, alla saggistica, al giornalismo, allo sport e all’economia. Nata appena quattro anni fa, la rassegna è diventata uno degli appuntamenti culturali più seguiti del territorio, con quasi 140 ospiti accolti nelle precedenti nove edizioni. Il format, ideato da Ruocco, punta a creare uno spazio di confronto e riflessione sui temi dell’attualità attraverso il valore della lettura e del dialogo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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