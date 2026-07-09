Rapporto Inps 371 miliardi euro ammontare totale delle pensioni

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inps ha comunicato che in Italia le pensioni totali sono di 371 miliardi di euro. Di questi, il 56% viene erogato agli uomini. La cifra è stata resa nota nel XXV Rapporto annuale dell'ente, presentato oggi a Roma.

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Roma, 9 lug. (AdnkronosLabitalia) - In Italia l'ammontare totale delle pensioni è pari a 371 miliardi, di cui il 56% va agli uomini. E' quanto si legge nel XXV Rapporto annuale dell'Inps presentato oggi a Roma. In Italia ci sono 16,4 milioni di pensionati, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne. Le pensionate rappresentano dunque il 51% del totale. In Italia gli assegni di pensione degli uomini sono del 34% superiori a quelli delle donne. Dati alla mano 2.166 euro contro 1.619 euro. In Italia il 96% dei pensionati percepisce una prestazione Inps con un importo medio pari a 1.906 euro. Il 4% è per rendite Inail e per pensioni casse professionali, Fondi pensione ed enti minori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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