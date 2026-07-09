Raimondi | Milan dopo Gila c' è Kristensen?

Notizia in breve

Il Milan valuta l'acquisto di un difensore dall'Udinese, con un costo di circa 18 milioni di euro. La trattativa viene segnalata come possibile dopo il trasferimento di un attaccante, Gila. Il club rossonero ha individuato nel giocatore un potenziale rinforzo per la linea difensiva e sta negoziando con i rispettivi rappresentanti. La richiesta economica dell'Udinese è stata comunicata e il club di via Aldo Rossi sta valutando le prossime mosse.