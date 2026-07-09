Raimondi | Difensore Inter ne resterà soltanto uno

Il difensore centrale che sostituirà Acerbi e De Vrij all’interno della rosa dell’Inter sarà scelto tra Chalobah e Lucumí. Le voci di mercato si susseguono senza conferme ufficiali, mentre le trattative sono ancora in corso. La squadra sta valutando quale dei due profili possa adattarsi meglio alle esigenze tattiche e di reparto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla decisione finale.

Continuano a susseguirsi le voci sul centrale che andrà a coprire i buchi lasciati da Acerbi e De Vrij: per adesso è sfida tra Chalobah e Lucumí. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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