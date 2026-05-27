Durante l’evento, si è discusso di come l’intelligenza artificiale possa influenzare il settore della ristorazione. La sala convegni di TuttoPizza, all’interno della Mostra d’Oltremare, ha ospitato un dibattito tra professionisti e esperti. Il focus principale è stato sulla relazione tra le tecnologie digitali e le tradizioni di un mercato che si muove in modo rapido e globale. Sono stati analizzati possibili sviluppi e applicazioni future nel campo della ristorazione.

Istituito il servizio shuttle universitario. Siglata la convezione tra AMC SpA e Università Magna Graecia. Nel segno antico del cerchio di farina più famoso del mondo e le sfide di un mercato sempre più veloce e globale, nella Sala Convegni di TuttoPizza alla Mostra d’Oltremare si è acceso un confronto destinato a lasciare traccia nel dibattito contemporaneo sul futuro della ristorazione. Il convegno dal titolo “Intelligenza Artificiale e Comunicazione: i nuovi scenari nel Food & Horeca” ha infatti messo al centro una delle questioni più delicate e affascinanti del nostro tempo: il rapporto tra innovazione tecnologica e dimensione umana dell’accoglienza. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Dibattito a TuttoPizza come il futuro parla il linguaggio dell’Intelligenza Artificiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cinema indiano parla la lingua dell’intelligenza artificialeIl cinema indiano sta integrando sempre più tecnologie di intelligenza artificiale nelle sue produzioni, con l’uso di software avanzati per effetti...

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro: il futuro. I ’nodi’ dell’uso consapevole dell’Intelligenza artificiale

Temi più discussi: Dibattito a TuttoPizza come il futuro parla il linguaggio dell’Intelligenza Artificiale; Napoli, innovazione e creatività a Tuttopizza con l’area dedicata Pizza Design District; Bollicine&Caprini a Gustophia: il nuovo appuntamento della rassegna Vini&Caprini - Napoli.

A TuttoPizza il Futuro della Ristorazione si Racconta con l’Intelligenza ArtificialeAlla Mostra d’Oltremare, il convegno Intelligenza Artificiale e Comunicazione ha acceso il dibattito su come tecnologia e umanità si intrecciano nel mondo del Food & Horeca, tra innovazione digitale ... cronachedellacampania.it

Dibattito a TuttoPizza come il futuro parla il linguaggio dell’Intelligenza ArtificialeNel segno antico del cerchio di farina più famoso del mondo e le sfide di un mercato sempre più veloce e globale, nella Sala Convegni di TuttoPizza alla ... napolivillage.com