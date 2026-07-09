Sabato si disputa la Quintana di luglio, dedicata alla Madonna della Pace. Le ultime prove si sono svolte tra lunedì e martedì, lasciando il campo alle competizioni ufficiali. La manifestazione si terrà allo Squarcia, dove i cavalieri si sfideranno nel Palio. La giornata sarà caratterizzata da una giostra complessa e impegnativa, con le squadre che si preparano all’evento finale. La corsa rappresenta l’appuntamento centrale del calendario locale, con l’attenzione puntata sulla sfida tra i partecipanti.

Le ultime prove sono andate in archivio tra lunedì e martedì. Da questo momento la parola passa al Campo dei Giochi. Sabato sera, allo Squarcia, andrà in scena la Quintana di luglio, dedicata alla Madonna della Pace. Gli allenamenti conclusivi sono serviti ai sei cavalieri per rifinire la preparazione, provare le diverse cavalcature e sciogliere gli ultimi dubbi. Le sensazioni, da parte di tutti, sono positive e il verdetto sembra essere unanime: sarà una Giostra equilibrata e aperta a qualsiasi pronostico. Il grande favorito resta Luca Innocenzi di Porta Solestà, forte di un palmarès straordinario con 20 vittorie in 37 presenze. Il folignate andrà a caccia del quinto successo di fila: un record mai fatto registrare da nessun altro cavaliere nella storia della Quintana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quintana, l’ora della verità. Sabato si assegna il Palio: "Sarà una giostra difficile"

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