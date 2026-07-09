Paola Ferrari, al momento impegnata con i Mondiali di calcio su Rai1, si è raccontata al settimanale Chi. “Questo sarà il mio ultimo Mondiale con la Rai – ha affermato – perché, fra uno o due anni, vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà”. Volto storico delle serate per commentare le partite della Nazionale e dintorni, Ferrari ha però confessato che non tutto è stato rose e fiore: “C’è stata in passato una persona che, dalla sera alla mattina, mi ha detto, due settimane prima di una partita della Nazionale, che non avrei più seguito l’Italia. E, dopo che avevo condotto il programma sugli Europei che abbiamo vinto, ha chiamato quaranta giornalisti per seguire i Mondiali e non me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Questo sarà il mio ultimo Mondiale con la Rai perché, fra uno o due anni, vado in pensione. Alberto di Monaco mi diceva: tu sei la mia fidanzata”: parla Paola Ferrari

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Paola Ferrari: «Questo sarà il mio ultimo Mondiale Rai, poi andrò in pensione»

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