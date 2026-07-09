Quella tra Francia e Marocco è molto più di una partita di calcio

La partita tra Francia e Marocco si svolge quattro anni dopo la semifinale del 2022, vinta dalla Francia 2-0. La sfida ripropone il confronto tra le due squadre che ha attirato l’attenzione internazionale durante il torneo precedente. La partita ha un valore simbolico legato alle recenti sfide tra le due nazionali e alle emozioni suscitate nel pubblico. La gara si inserisce in un contesto di continuità rispetto alle emozioni e alle aspettative generate dal confronto passato.

La partita tra Francia e Marocco di questa sera arriva quattro anni dopo la semifinale del 2022, persa per 2-0 dai Leoni dell'Atlante in Qatar, e porta lo stesso carico di significati che quel cammino aveva già acceso nelle piazze di mezzo mondo a ogni passaggio del turno. Sul rettangolo verde si gioca un passaggio del turno. Fuori, è in ballo qualcosa che riguarda cittadinanza, appartenenza, eredità coloniale, il modo in cui l'Europa guarda ai propri cittadini di origine straniera. Lo sa bene Youssef, creativo italo-marocchino e founder di Casawi, pubblicazione indipendente che racconta l'incontro tra moda, cultura e nuove generazioni. «Francia-Marocco non è una partita come le altre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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- è già entrata in clima partita Deschamps sta per andarsene, ma i giornalisti marocchini reclamano il proprio spazio in conferenza @davidebernardi6 #FranciaMarocco #FIFAWorldCup #DAZN x.com

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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit