Oggi si svolge una partita difficile tra due squadre con obiettivi diversi. La formazione ospite si trova in fondo alla classifica e cerca punti per migliorare la posizione, mentre la squadra di casa affronta la gara con l’intento di ottenere il miglior piazzamento possibile. Il match si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre pronte a lottare sul campo.

"Quella di oggi sarà una partita complicata, combattuta: il Camaiore occupa una posizione difficile in classifica, mentre noi dobbiamo fare punti per ottenere il miglior piazzamento possibile. Il match contro il Trestina sarà altrettanto impegnativo, anche se loro hanno già raggiunto la salvezza e potrebbero avere meno pressione". A parlare, al Fol, il jolly bianconero, Jacopo Ciofi. "Il nostro obiettivo è il secondo posto – dice –. Abbiamo sei punti a disposizione, cercheremo di vincerle entrambe le gare". Il numero 11 della Robur parla quindi della sua stagione, del suo exploit. "All’inizio dell’anno mi ero posto l’obiettivo di eguagliare almeno il numero di gol della passata stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parla Jacopo Ciofi. "Quella di oggi sarà una partita molto complicata»

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