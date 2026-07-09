quel miracolo che vive nel punto in cui il cielo bacia le stelle gli auguri di laura chiatti e marco bocci a pablo

“Pablo, tu sei quel miracolo che vive nel punto esatto in cui il cielo bacia le stelle”. Con queste parole inizia il post che, sui social, Laura Chiatti ha dedicato al figlio Pablo, che ha compiuto 10 anni. L’attrice umbra ha accompagnato la dedica con una tenera foto del bambino, aggiungendo: “Che tu possa custodire per sempre quella bellissima luce, gentile e rara, che ti contraddistingue e che ti rende unico ai miei occhi. Buon compleanno, anima mia. Ti amo”. Bellissime parole quelle che Chiatti ha riservato per il suo secondogenito, nato dall’amore con il collega Marco Bocci, che si è voluto unire alle celebrazioni per questo giorno così importante, condividendo un video insieme al figlio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Quel miracolo che vive nel punto in cui il cielo bacia le stelle gli auguri di Laura Chiatti e Marco Bocci a PabloIl secondogenito di casa compie 10 anni, e i due attori umbri lo festeggiano con bellissime dediche sui social. gravidanzaonline.it