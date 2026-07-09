Queen Aminata ha annunciato di non avere certezze sul suo futuro in AEW dopo la scadenza del contratto, nonostante abbia rinnovato nel gennaio 2026. La wrestler ha dichiarato di non sapere cosa accadrà una volta terminato il suo attuale impegno con la compagnia. Non sono stati forniti dettagli sui piani successivi o eventuali trattative in corso. La sua dichiarazione lascia aperta la possibilità di cambiamenti o nuovi accordi in futuro.

Queen Aminata ha rinnovato il suo contratto con la AEW nel gennaio 2026, ma è già pronta a parlare apertamente di ciò che spesso rimane nascosto dopo la firma di un accordo. In un nuovo vlog, la wrestler ha raccontato il suo stato d’animo durante questa fase della sua carriera, spiegando che il suo contratto con AEW scadrà il prossimo febbraio, con l’aggiunta del periodo di assenza dovuto agli infortuni, la cui durata però non è ancora stata definita. Aminata non ha annunciato un possibile addio alla compagnia, ma ha ammesso di stare già riflettendo su ciò che potrebbe accadere in futuro: “Ho firmato con AEW quasi tre anni fa e ora sono arrivata alla fine del mio contratto, che scadrà il prossimo febbraio, più il tempo aggiuntivo per gli infortuni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Queen Aminata parla del suo futuro in AEW: “Non so cosa succederà dopo la scadenza del contratto”

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