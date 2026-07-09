In occasione della sesta tappa del Tour de France 2026, Pogacar ha ottenuto un vantaggio di oltre cinque minuti su Vingegaard, che si è classificato secondo. La sua performance ha portato a un distacco significativo in classifica generale, con un margine superiore a dieci minuti. Pogacar ha concluso la tappa con un tempo di circa tre ore e dieci minuti. Gli altri ciclisti sono arrivati con ritardi variabili di oltre dieci minuti.

Tadej Pogacar ha inscenato un numero di autentico spessore tecnico e agonistico in occasione della sesta tappa del Tour de France 2026, mettendo in chiaro le cose e facendo capire chi sia davvero il padrone di questa edizione della corsa più importante prestigiosa al mondo. Il Campione del Mondo ha attaccato quando mancavano quattro chilometri alla vetta del Tourmalet e 42 km al traguardo di Gavarnie-Gèdre, rendendosi imprendibile per l’intera concorrenza e mettendo una seria ipoteca sulla conquista di quella che sarebbe la quinta Grande Boucle della propria carriera. Il fuoriclasse sloveno ha inscenato un’autentica cavalcata nel tratto... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanto ha guadagnato Pogacar nella tappa del Tourmalet: distacchi abissali su Vingegaard e gli altri

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TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

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