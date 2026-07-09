Quanto ha guadagnato Bonnie Tyler con ‘Total Eclipse of the Heart’? Il botto negli anni ‘80 ma dallo streaming solo briciole
Bonnie Tyler ha guadagnato circa 400 euro dall’ascolto della sua canzone “Total Eclipse of the Heart” tramite piattaforme di streaming. La hit degli anni Ottanta, che ha raggiunto il successo commerciale, genera ancora entrate, ma solo di piccola entità attraverso lo streaming. La canzone rimane tra le più riconoscibili del suo repertorio, grazie anche a un celebre ritornello.
Roma, 9 luglio 2026 - "Turn around, bright eyes." è forse uno dei ritornelli più celebri della storia del pop. Per milioni di persone Bonnie Tyler coincide con la sua indimenticabile hit, Total Eclipse of the Heart. Un successo che negli anni Ottanta l'ha consacrata a livello mondiale e che, a oltre quarant'anni dall'uscita, continua a essere ascoltato, trasmesso e utilizzato in film, serie televisive e spot pubblicitari. Ma quanto ha fruttato una carriera costruita su una canzone così iconica? Un successo senza tempo. Bonnie Tyler è morta ieri all’età di 75 anni in Portogallo, dove era ricoverata. Nella sua vita ha pubblicato diciotto album in studio, ottenuto altri grandi risultati internazionali con brani come It’s a Heartache e Holding Out for a Hero, e continuato per decenni a esibirsi dal vivo in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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