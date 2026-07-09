L'INPS ha comunicato le date di accredito dell'Assegno unico universale per luglio 2026. Il pagamento avverrà secondo il calendario stabilito dall'ente, che prevede le date di accredito per quel mese. La somma sarà disponibile sui conti correnti dei beneficiari nelle date indicate, come specificato nel calendario ufficiale.

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Calendario Pagamento Assegno Unico Luglio 2026: Ecco le Date

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