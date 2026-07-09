Quando il pop incontrò la poesia A Fiesole il mito Dalla-Roversi

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli anni Settanta, a Bologna, un poeta e un musicista hanno iniziato a collaborare, incontrandosi e confrontandosi più volte. La loro relazione ha portato alla creazione di un progetto artistico che combinava poesia e musica, segnando un punto di svolta nel panorama culturale locale. A Fiesole, il mito Dalla-Roversi si lega a questa vicenda, che ha lasciato tracce nella storia artistica di quegli anni.

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Negli anni Settanta un poeta e un musicista hanno collaborato, incontrandosi e scontrandosi, nella loro Bologna. Da lì è nato qualcosa di nuovo, di dirompente. Ecco che La macchina del suono porta in scena domani sera alle 21,15 al Teatro Romano di Fiesole “Automobili e altre storie“, nel racconto di quei tre anni di collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi "che hanno cambiato la carriera di Lucio e tutta la musica italiana", spiega Fabrizio Checcacci, che narra la storia sul palco, su un testo di Fabio Fantini. Ad accompagnarli in musica ci sono Luca Borreca, Roberto Grigiotti e Cosimo Zanelli, oltre al coro di Veronica Fiorini. Checcacci, il rapporto di Dalla e Roversi era fatto di incontri e di scontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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