Una donna che ha partorito circa tre mesi fa, attraverso un parto naturale lungo e impegnativo, si rivolge a un medico esprimendo timori riguardo a un possibile prolasso. La paziente desidera sapere quali siano le azioni da intraprendere per affrontare questa preoccupazione e chiedere consigli sulle eventuali verifiche o cure necessarie. La richiesta si concentra sulla gestione di eventuali complicanze post-partum legate alla fisiologia del parto.

Salve dottore, ho partorito da circa tre mesi il mio primo bambino con un parto naturale piuttosto lungo e faticoso. Da qualche settimana mi capita di sentire una sensazione strana, come se qualcosa “scendesse” verso il basso, soprattutto quando sto in piedi a lungo o sollevo il bambino. Non ho dolore, ma questa sensazione mi mette a disagio e mi fa pensare a un possibile prolasso. Alla visita post parto mi avevano detto che era tutto a posto. È possibile che questi sintomi compaiano anche dopo qualche mese? Come si fa a capire se è davvero un prolasso oppure solo una fase di recupero? Grazie mille per la risposta L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho partorito da poco e ho paura di avere un prolasso: cosa posso fare?”

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