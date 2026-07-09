L’Italia del tennis ha subito due sconfitte consecutive nei quarti di finale a Wimbledon, con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli eliminate nel giro di poche ore. Cobolli è stato criticato per aver giocato sotto le aspettative quando era favorito, mentre Fery ha avuto una giornata positiva, secondo le dichiarazioni di un commentatore. La giornata si è conclusa senza avanzamenti italiani nel torneo maschile e femminile.

Una giornata che poteva diventare trionfale si è trasformata in un vero flop per l’Italia del tennis, che ha perso nel giro di poche ore sul Centre Court di Wimbledon prima Jasmine Paolini e poi Flavio Cobolli ai quarti di finale dei Championships. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Dopo i primi due game in risposta di Cobolli volevo prendere il volo per Londra solo per dirgli ‘ma cosa fai?’. Si era capito onestamente che ci fosse qualcosa di diverso dagli altri giorni, non per forza un problema fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Puppo: “Cobolli deve giocare meglio le partite in cui è favorito. Fery è su una nuvola”

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