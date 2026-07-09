Prova del nove | VUT Valmalenco Ultradistance Trail un sfida nella sfida

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nona edizione del VUT Valmalenco Ultradistance Trail si terrà nell'ultimo weekend di luglio, dopo la presentazione al Castel Masegra di Sondrio. La gara rappresenta una sfida tra i corridori su percorsi di lunga distanza nella provincia di Sondrio. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diverse regioni e si svolgerà su tracciati che attraversano il territorio alpino. La competizione è in fase di preparazione, con dettagli su iscrizioni e orari ancora da definire.

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La nona edizione è stata presentata al Castel Masegra di Sondrio, è conto alla rovescia per le gare dell'ultimo weekend di luglio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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