Prova del nove | VUT Valmalenco Ultradistance Trail un sfida nella sfida
La nona edizione del VUT Valmalenco Ultradistance Trail si terrà nell'ultimo weekend di luglio, dopo la presentazione al Castel Masegra di Sondrio. La gara rappresenta una sfida tra i corridori su percorsi di lunga distanza nella provincia di Sondrio. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diverse regioni e si svolgerà su tracciati che attraversano il territorio alpino. La competizione è in fase di preparazione, con dettagli su iscrizioni e orari ancora da definire.
La nona edizione è stata presentata al Castel Masegra di Sondrio, è conto alla rovescia per le gare dell'ultimo weekend di luglio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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