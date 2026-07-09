Prova del nove | VUT Valmalenco Ultradistance Trail un sfida nella sfida

Notizia in breve

La nona edizione del VUT Valmalenco Ultradistance Trail si terrà nell'ultimo weekend di luglio, dopo la presentazione al Castel Masegra di Sondrio. La gara rappresenta una sfida tra i corridori su percorsi di lunga distanza nella provincia di Sondrio. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diverse regioni e si svolgerà su tracciati che attraversano il territorio alpino. La competizione è in fase di preparazione, con dettagli su iscrizioni e orari ancora da definire.