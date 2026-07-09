Per cause di forza maggiore, la VUT Valmalenco Ultradistance Trail del 2026 sarà un’edizione inedita, considerata potenzialmente più impegnativa rispetto al passato. La gara manterrà caratteristiche di difficoltà elevata, con un percorso di stampo selvaggio e alpinistico, senza prevedere un piano B o alternative. La manifestazione si svolgerà comunque in un contesto di grande fascino naturale, con un percorso che si preannuncia ancora più sfidante rispetto alle precedenti edizioni.

Vietato parlare di piano B piuttosto. AA! Per cause di forza maggiore, quella 2026 sarà una VUT inedita: forse ancora più dura del solito ma sempre bellissima, wild e alpinistica. Il comitato organizzatore di Valmalenco Ultradistrance Trail, il classico appuntamento disegnato sull’Alta Via della Valmalenco, al quale il carettere trail sta decisamente stretto, ha levato mercoledì 8 luglio i veli sulla nona edizione, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 luglio. In scaletta gli appuntamenti agonistici, ma anche tanta voglia di fare conoscere tutte le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche che si possono trovare al cospetto del massiccio del Piz Bernina e del Pizzo Scalino, la montagna simbolo della Valmalenco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Prova del nove: VUT Valmalenco Ultradistance Trail, una sfida nella sfida

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