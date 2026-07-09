Durante il vertice della Nato, gli alleati hanno confermato l’intenzione di rafforzare il ruolo europeo e canadese nella difesa collettiva, seguendo le posizioni espresse da Washington. La dichiarazione finale sottolinea la volontà di aumentare il contributo dei paesi membri alla sicurezza dell’Alleanza, mantenendo un legame stretto con la leadership americana. La decisione rappresenta un passo verso un maggiore riarmo e autonomia europea in ambito di difesa.

La Nato si allinea alla linea Trump e ad Ankara certifica la svolta sul riarmo europeo. Nella dichiarazione finale del vertice, gli alleati recepiscono il cuore della richiesta arrivata da Washington: Europa e Canada devono assumersi una quota maggiore della difesa dell’Alleanza, dentro una Nato agganciata alla leadership americana. La formula è quella preparata nei mesi scorsi: “un’Europa più forte in una Nato più forte”. Tradotto: più spese militari, più industria della difesa e meno margini per chi pensava di rallentare. Nel testo finale viene riconosciuto che “gli alleati europei e il Canada, in collaborazione con gli Stati Uniti, si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell’Alleanza”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Proni alle pretese di Washington: da Ankara accelera il riarmo europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bruxelles: 800 organizzazioni in piazza contro il riarmo europeoCirca 800 organizzazioni sono scese in piazza a Bruxelles per protestare contro il riarmo europeo.

Leggi anche: Notte di attacchi incrociati Usa-Iran: la diretta. Pasdaran: “Distrutte basi americane in Bahrein e Kuwait”. Rutte da Ankara: “Teheran sta violando la tregua, risposta di Washington necessaria”