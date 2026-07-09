Durante il fine settimana, le tre pattuglie della Polizia Locale di Lucca hanno effettuato controlli nel centro e in periferia, nell’ambito del progetto “Notti sicure”. Le operazioni hanno riguardato soprattutto zone con maggiore afflusso di persone e aree di aggregazione. Non sono stati segnalati incidenti o interventi particolari. Le attività di controllo sono proseguite senza particolari disguidi. La presenza delle pattuglie è stata rafforzata come previsto dal progetto.

Anche lo scorso fine settimana è stato caratterizzato dai numerosi controlli delle tre pattuglie della Polizia Locale di Lucca dedicate al progetto “Notti sicure”. In particolare gli agenti hanno controllato le Mura urbane, alcuni locali in via San Giorgio e sono intervenuti su richiesta dei cittadini in corte Pini, per schiamazzi, e a Balbano per segnalazione veicoli che transitano ad alta velocità. A San Lorenzo a Vaccoli e in piazzale Verdi interventi per soste irregolari di veicoli. I controlli della Polizia Locale nel centro storico hanno riguardato piazza San Michele, piazza Antelminelli, piazza Napoleone, piazza San Frediano e piazza San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Progetto Notti sicure’. Ancora controlli della Polizia Locale in centro e periferia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vigevano, al via da questo weekend i controlli serali e notturni dei vigili in centro e periferia

Notizie e thread social correlati

Controlli straordinari della Polizia di Stato e della Polizia Locale: un arresto, due denunce e un ristorante sospeso dall’ATSIl 1° luglio a Seriate, la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno condotto controlli straordinari nel territorio.

Controlli della Polizia locale. Sequestrati hashish e marijuanaDurante un controllo congiunto della Polizia locale, sono stati sequestrati circa 50 grammi di hashish e marijuana.

Temi più discussi: ’Progetto Notti sicure’. Ancora controlli della Polizia Locale in centro e periferia; Notti sicure: di ronda fino alle 2; Aeroporto di Capodichino ACNCC contesta i numeri dei verbali elevati agli NCC.

Progetto ‘Notti sicure‘. I soldi arrivano dalle multeI proventi delle sanzioni amministrative incassate dal Comune di Lucca sono stati rimodulati per far trovare copertura alle spese relative al progetto Notti sicure che prevede un maggior numero di ... lanazione.it

Operazione Notti sicure. Elevati quindici verbali nel fine settimanaI controlli delle tre pattuglie della Polizia Locale di Lucca dedicate al progetto . Attivata l’unità cinofila per i parchi zona Sant’Anna e delle Mura urbane. msn.com