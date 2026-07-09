Progetto Medusa | la violenza invisibile che nasce dentro casa

Un’operazione internazionale coordinata da Europol ha scoperto una rete criminale coinvolta nel Progetto Medusa, che sfrutta la fiducia delle vittime per commettere violenza all’interno delle case. La scoperta segue il caso di una donna vittima di abusi, evidenziando come la violenza invisibile si sviluppi tra le mura domestiche. L’indagine ha portato al deprezzamento di questa rete, che avrebbe trasformato la fiducia delle persone in uno strumento di violenza.

Progetto Medusa. Dopo il caso Gisèle Pelicot, l’operazione internazionale coordinata da Europol rivela una rete criminale che avrebbe trasformato la fiducia in uno strumento di violenza. Un fenomeno che impone nuove domande sulla sicurezza, sulla cultura del possesso e sulla protezione delle vittime. « Per anni abbiamo pensato che fosse un caso unico. Un orrore irripetibile. Poi è arrivato il Progetto Medusa e quella certezza ha iniziato a sgretolarsi. Dietro porte apparentemente normali, nelle case di coppie considerate come tante altre, alcune donne venivano drogate da chi diceva di amarle. Non da sconosciuti, ma da mariti, conviventi e compagni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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