Martedì 7 luglio a Milano e in Lombardia si prevede cielo a tratti nuvoloso con temperature massime di 35°C. La temperatura minima, poco prima dell'alba, sarà di circa 24°C. L'anticiclone subtropicale si rafforza nella regione, portando condizioni di stabilità atmosferica. Nessun cambiamento significativo è previsto nelle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni precedenti.

Anticiclone subtropicale in rinforzo. Martedì, a Milano sarà una giornata con un cielo a tratti nuvoloso. La temperatura più alta toccherà i 35°C, mentre poco prima dell'alba ci saranno circa 24°C. Anche sul resto della Lombardia avremo un cielo nuvoloso e caldo intenso fino a 35 36°C in pianura. Farà più caldo mercoledì, infatti a Milano e sul resto della regione il sole sarà prevalente e le temperature massime in pianura toccheranno punte di 38 39 gradi all'ombra. Notti tropicali. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo martedì 7 luglio: a Milano e in Lombardia giornata con un cielo a tratti nuvoloso e 35 gradi

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Lunedì 29 giugno 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

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