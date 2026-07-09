Premio Strega 2026 Michele Mari all’Idroscalo di Ostia dopo la vittoria

Dopo aver vinto l’80esima edizione del Premio Strega con il libro “I convitati di pietra”, pubblicato da Einaudi, uno scrittore sarà presente all’Idroscalo di Ostia il 15 luglio. L’appuntamento si inserisce nel programma del Puntasacra Film Fest. L’incontro è rivolto ai cittadini e si terrà in una località vicino al lago artificiale. La partecipazione è prevista come evento pubblico nell’ambito della manifestazione dedicata a cinema e cultura.

Ostia, 9 luglio 2026 – Dopo la vittoria all’ 80esima edizione del Premio Strega, Michele Mari farà tappa anche all’ Idroscalo di Ostia. Lo scrittore, vincitore con “I convitati di pietra”, pubblicato da Einaudi, incontrerà i cittadini il 15 luglio nell’ambito del Puntasacra Film Fest. Un appuntamento che porta il Premio Strega fuori dalla cornice tradizionale della serata finale e dentro un luogo simbolico del litorale romano. La presenza di Mari all’Idroscalo rientra nello Strega Tour, il percorso di incontri che accompagna il vincitore dopo la proclamazione. Michele Mari all’Idroscalo di Ostia. La tappa di Ostia assume un significato particolare anche alla luce della nuova collaborazione tra Roma Capitale e il Premio Strega. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Premio Strega 2026, Michele Mari guida la sestina finalista

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