Possession | Diego Calva entra nel cast del remake horror di Parker Finn
Diego Calva si unisce al cast del remake horror di Possession, diretto da Parker Finn. Il film è un nuovo adattamento del celebre horror soprannaturale del 1981, e il coinvolgimento dell’attore messicano si aggiunge a una produzione che include già altri attori di rilievo internazionale. La pellicola riprende la storia originale, rivisitata in chiave moderna. La produzione è in corso e il film è previsto per il prossimo anno.
L’ambizioso remake di Possession, il celebre cult horror a sfondo soprannaturale del 1981, continua ad arricchire il proprio parco attori con nomi di primissimo piano del panorama internazionale. Come rivelato in esclusiva da Deadline, Diego Calva è l’ultimo grande innesto nel cast del lungometraggio targato Paramount Pictures. L’attore messicano, salito alla ribalta globale grazie al ruolo da protagonista in Babylon di Damien Chazelle (che gli è valso una nomination ai Golden Globe), si unisce a un progetto che sta rapidamente catalizzando l’attenzione di critica e pubblico, configurandosi come uno dei titoli horror più attesi dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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