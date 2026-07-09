Possession | Diego Calva entra nel cast del remake horror di Parker Finn

Notizia in breve

Diego Calva si unisce al cast del remake horror di Possession, diretto da Parker Finn. Il film è un nuovo adattamento del celebre horror soprannaturale del 1981, e il coinvolgimento dell’attore messicano si aggiunge a una produzione che include già altri attori di rilievo internazionale. La pellicola riprende la storia originale, rivisitata in chiave moderna. La produzione è in corso e il film è previsto per il prossimo anno.