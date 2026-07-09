Portofino FC ha presentato una nuova maglia speciale ispirata alla Piazzetta del paese. La divisa richiama i colori e gli elementi caratteristici della celebre piazza, simbolo di Portofino e della sua tradizione. La maglia è stata realizzata con dettagli che richiamano l’architettura e l’atmosfera della località, nota per il suo stile e la sua storia. La presentazione è avvenuta attraverso un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o produzione.

Portofino non ha bisogno di presentazioni. Da oltre un secolo è uno dei simboli della Dolce Vita italiana nel mondo, icona di eleganza, bellezza e fascino mediterraneo. Da questa ispirazione nasce la nuova Special Jersey del Portofino Football Club, squadra di Terza Categoria, progettata da Ezeta: una divisa che trasforma il paesaggio più iconico della Liguria in un racconto da indossare., La divisa nasce dalla celebre Piazzetta di Portofino. Le iconiche facciate color pastello, i riflessi del mare e la vegetazione mediterranea si fondono in un panorama illustrato che racconta l'identità autentica della Riviera. Nella parte inferiore, le sfumature del mare di Portofino si traducono in un raffinato pattern artistico che richiama la trasparenza delle sue acque. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Portofino FC, ecco la nuova Special Jersey ispirata alla Piazzetta

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