A Portofino la casa più costosa del mondo è in Piazzetta venduta a 64.000 euro al metro quadro più che a Montecarlo e Manhattan

Da ilgiornaleditalia.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Portofino, un appartamento nel palazzo degli store di Louis Vuitton e Loro Piana è stato venduto a 64.000 euro al metro quadro, rendendolo la casa più costosa del mondo. La proprietà si trova in Piazzetta e vanta la terrazza più famosa del borgo. Il prezzo supera quello di immobili simili a Montecarlo e Manhattan. La vendita ha attirato attenzione per il valore elevato rispetto ad altre località di lusso.

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Si trova a Portofino uno degli appartamenti più costosi al mondo. Venduto in Piazzetta ad Antonio Foglia che è un economista e banchiere svizzero ticinese. Il passaggio di proprietà sarebbe avvenuto per una cifra tra i 10 e gli 11 milioni di euro che tradotto in valore al metro quadro (sono 170 in totale quelli calpestabili) fa tra i 59 mila e i 64 mila euro al metro quadro. Più che a Montecarlo, dove il prezzo è "solo" di 54.000 euro al metro quadro. Ma nessun clamore, come sottolinea il sindaco Matteo Viacava: "Oggi ci sono moltissimi milionari e miliardari stranieri che voglio comprare e sono pochissimi quelli che vendono. Poi, come noto, non si può costruire nulla perché siamo interamente nel Parco regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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