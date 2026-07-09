In questi giorni, i lavori di riasfaltatura sono iniziati in via Vittorio Veneto e proseguiranno su via delle Colline per Legoli.

Pontedera, 9 luglio 2026 – Una nuova zona di Pontedera sta per essere interessata dai lavori di riasfaltatura. Si parte in questi giorni con via Vittorio Veneto e si proseguirà con il rifacimento stradale su via delle Colline per Legoli. Saranno quindi presi provvedimenti legati alla viabilità e sosta sulle strade interessate dai lavori: dalla rotatoria della Tosco Romagnola a via Veneto fino all’intersezione con viale Italia e poi in via delle Colline per Legoli. È la Cobesco srl di Peccioli l’impresa che svolgerà i lavori che rientrano nel ripristino stradale a carico della società Acque srl. In questi giorni verranno concluse anche le riasfaltature nel quartiere residenziale ai Villaggi, nella zona dello Scolmatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera, il nuovo asfalto arriva anche in via Veneto

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