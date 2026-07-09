Oggi, nel giorno conclusivo della prima fase dei lavori su Ponte al Pino, il Comune di Firenze ha comunicato che non sono state riscontrate criticità nella gestione dei flussi di passeggeri. La sostituzione dell'infrastruttura è in corso e non si sono verificati problemi durante questa fase. La chiusura temporanea del ponte ha interessato la circolazione, ma secondo le autorità locali, la gestione dei pedoni e dei mezzi è rimasta sotto controllo.

Firenze, 9 luglio 2026 – E' l'ultimo vero giorno della prima fase dei lavori su Ponte al Pino, con la sostituzione dell'infrastruttura. Anche nella giornata di oggi, si fa sapere dal Comune di Firenze, “non sono state rilevate particolari criticità nella gestione dei flussi dei passeggeri. Le persone dirette alle navette e quelle che devono raggiungere la stazione di Santa Maria Novella per i treni regionali stanno utilizzando regolarmente i percorsi predisposti ”. La situazione si mantiene “regolare anche perché, dopo i primi giorni, gli utenti hanno ormai familiarizzato con il sistema organizzativo, conoscono i percorsi e i tempi degli spostamenti e si muovono con maggiore serenità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, il Comune: “Non ci sono criticità nella gestione dei passeggeri”

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