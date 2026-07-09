Ponte 2 Giugno chiuso nella notte distacco parziale dei grigliati carrabili

Il Ponte 2 Giugno sarà chiuso al traffico tra le 23 di giovedì 9 e le 5 di venerdì 10 luglio per lavori di manutenzione urgenti. Durante l’intervento, verrà effettuato un distacco parziale dei grigliati carrabili. La chiusura riguarda esclusivamente la notte, senza indicazioni di altre restrizioni o deviazioni temporanee. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali ripercussioni sulla viabilità nelle ore successive.

Fiumicino, 9 luglio 2026 – Il Ponte 2 Giugno sarà chiuso al transito veicolare nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio 2026 per consentire lo svolgimento di lavori urgenti di manutenzione. Lo comunica il Comune di Fiumicino, spiegando che la chiusura sarà in vigore dalle 22.00 del 9 luglio fino alle 5.00 del 10 luglio. Durante questa fascia oraria non sarà possibile transitare sull’impalcato del ponte. Ponte 2 Giugno chiuso per lavori urgenti. Il provvedimento si è reso necessario dopo alcune verifiche tecniche effettuate sui grigliati carrabili dell’impalcato. I controlli hanno evidenziato il parziale distacco di alcuni elementi, rendendo indispensabile un intervento immediato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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