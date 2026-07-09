Quasi il 50% dei giovani segnala stipendi bassi e contratti precari nelle piccole e medie imprese. La difficoltà di trovare personale qualificato si lega anche alla scarsa attrattiva del lavoro e alla fuga di talenti verso altre realtà. La relazione tra imprese e studenti è fragile e spesso insufficiente. La richiesta di aumentare le opportunità di formazione e di migliorare le condizioni di lavoro è condivisa, ma ancora poco attuata.

Il rapporto con le Pmi del territorio, la relazione con gli studenti, la necessità di trattenere talenti. Il presidente di A2A Roberto Tasca richiama questi tre elementi per sottolineare come la sostenibilità, nelle sue diverse accezioni, sia e sarà sempre più un elemento di amalgama sociale, un collante capace di rafforzare coesione e sviluppo futuro. A supportare la tesi, senza nascondere criticità e contraddizioni, è la ricerca realizzata per A2A da YouTrend e illustrata ieri dal presidente dell’istituto di ricerca Lorenzo Pregliasco in occasione della presentazione del bilancio di sostenibilità. Sotto la lente finiscono innanzitutto le Pmi, alle prese con la difficoltà di reperire competenze e talenti: il 55% delle imprese indica la carenza di personale qualificato come una delle principali preoccupazioni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Pmi, difficile trovare personale: un giovane su due lamenta stipendi bassi e contratti ballerini

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