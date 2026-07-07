Ludovica Cavalli ha dichiarato che i 5000 metri rappresentano il suo obiettivo principale per il futuro, ma ha anche ammesso di avere ancora un conto aperto nei 1500 metri. L’atleta, ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone su YouTube, ha parlato di diversi aspetti della sua carriera e delle sue ambizioni. La mezzofondista genovese, nata nel 2000, ha condiviso le sue prospettive e le sfide che intende affrontare nelle prossime competizioni.

Ludovica Cavalli è stata l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La mezzofondista nativa di Genova classe 2000 ha toccato diversi argomenti di discussione in una chiacchierata quanto mai interessante. L’azzurra è reduce dal primato personale nei 1500 a Roma in 4:01.64: “ Per quanto non abbiamo avuto tanto tempo per prepararci dopo l’indoor, sapevamo che la condizione sarebbe stata molto buona, quindi abbiamo ricominciato, ma oltre ai 1500 ho voluto dimostrare posso fare anche i 5000?. Gli inizi, però, sono stati particolari: “ Fino ai 13 anni giocavo a calcio. Forse sono stata influenzata dai miei fratelli che hanno sempre giocato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ludovica Cavalli: “I 5000 sono il mio futuro, ma nei 1500 ho ancora un conto in sospeso”

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Ludovica Cavalli si racconta a Sprint Zone: dai 1500 ai 5000, il futuro è già iniziato

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