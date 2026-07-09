Piersilvio Berlusconi ha annunciato i nuovi palinsesti di Mediaset e ha commentato alcuni temi politici. Ha affermato di essere vicino alla premier, in risposta agli attacchi di Donald Trump, e ha sottolineato la necessità di attendere i programmi di Roberto Vannacci prima di trarre conclusioni, criticando l’attenzione alla propaganda.

Piersilvio Berlusconi presenta i palinsesti di Mediaset, annuncia novità e non manca di discettare di politica, schierandosi al fianco di Giorgia Meloni nella polemica con Trump e dicendo che su Roberto Vannacci bisogna aspettare e analizzare i programmi e non la mera propaganda. “Vicino a Meloni e orgoglioso di essere italiano”. “Io sono orgoglioso di essere italiano. Lo dico seriamente, è una cosa che mi ha toccato, mi ha profondamente infastidito”, ha detto Berlusconi rispetto alla polemica con Donald Trump. Io stimo il nostro primo ministro. Penso che, vista la situazione e visto il personaggio con cui ha a che fare, meglio di così sarebbe difficile fare perché’ è difficile “trovare equilibrio tra tenere una posizione giusta con gli Stati Uniti ma non mollare il punto sulle posizioni europee”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Piersilvio Berlusconi: “Vicino a Meloni dopo attacchi di Trump. Vannacci? Aspettiamo i programmi, finora solo propaganda”

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