Pier Silvio Berlusconi non chiude la porta a Vannacci | Ora fa propaganda ma poi dovremo vedere

Pier Silvio Berlusconi ha commentato le dichiarazioni di un generale in pensione, affermando che al momento si dedica alla propaganda e che le sue posizioni sono lontane da quelle del centrodestra. Ha aggiunto che, quando il generale presenterà un programma elettorale, si potrà fare un confronto con le proposte del centrodestra. Ha concluso dicendo che sarà la leader del partito a decidere come procedere.

“ Vannacci ora fa molta propaganda, dice cose che sono molto lontane da me e da Forza Italia. Quando però finirà il tempo della propaganda e presenterà un programma elettorale, lo si confronterà con quello del centrodestra e Giorgia Meloni deciderà.”. Pier Silvio Berlusconi non chiude la porta al generale Roberto Vannacci. È forse questo il dato politico più rilevante della serata a Cologno Monzese per l’incontro con la stampa per la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 202627. Un appuntamento in cui il presidente di Mfe non si sottrae alle domande sulla situazione politica. Le parole su Vannacci sorprendono perché Marina... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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