Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che ci sono “porte aperte” per alcuni professionisti che in passato hanno lavorato a Mediaset, tra cui Enrico Mentana e Amadeus. Durante un evento con la stampa a Cologno Monzese, il dirigente ha espresso stima per Mentana, che attualmente lavora altrove, e ha lasciato intendere che potrebbero tornare a collaborare con la rete in futuro. Nessuna conferma ufficiale è stata data sui ritorni imminenti.

Pier Silvio Berlusconi ha aperto le porte a dei vecchi volti dei canali Mediaset migrati però su altre realtà. Tra i nomi citati durante la serata con la stampa a Cologno Monzese ci sono quelli di Enrico Mentana, per il quale esprime stima professionale, e Amadeus. Poi il momento di presentare la televisione del futuro, la propria idea di un palinsesto, ma anche di uno specifico pubblico che continuerà a godere dei programmi di punta, ma in maniera innovativa. Le novità di Mediaset Incontro a Cologno Monzese per Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, nel corso della serata con la stampa, ha commentato l’arrivo di Giorgio Panariello e la futura collaborazione con Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

© Virgilio.it - Pier Silvio Berlusconi pronto a riabbracciare Enrico Mentana e Amadeus a Mediaset, "porte aperte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa e presenta i risultati di MFE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Amadeus, addio a Discovery. Torna in Rai o a Mediaset? I segnali da Fiorello e Pier Silvio Berlusconi sul suo futuro

Pier Silvio Berlusconi: «Offeso da Trump come italiano. Vannacci? Vediamo». Le novità a Mediaset: cosa ha detto su Infante, Amadeus e SciarelliPier Silvio Berlusconi ha commentato la crescita di Roberto Vannacci, senza esprimere giudizi specifici.

Temi più discussi: La lettera di Berlusconi per la barista di Portofino scomparsa; Pier Silvio Berlusconi, l'addio commosso a Lilly Repetto: Eri una persona speciale. Morta la proprietaria del bar Morena a Portofino; Pier Silvio Berlusconi scende in campo? Ridda di voci, ma per le fonti sono solo fantasie; Brutto incidente per Pier Silvio Berlusconi, stava tornando a casa.

Pier Silvio Berlusconi: 'Vannacci nel centrodestra? Ora fa propaganda, aspettiamo programma'Non mi permetterei mai di dare un consiglio a Meloni. Non è il mio mestiere, c'è un primo ministro che io penso faccia un grande lavoro. Vannacci? L'Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla cresco ... ansa.it

Mfe, Pier Silvio Berlusconi: ripresa della raccolta pubblicitaria nel secondo semestre. Rai Way? Occasione mancataPubblicità debole nel primo semestre, ma Mfe vede un rimbalzo nella seconda parte del 2026. Il gruppo spinge su connected tv, digitale e raccolta internazionale, mentre prepara una nuova organizzazion ... milanofinanza.it