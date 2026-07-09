Pier Silvio Berlusconi e Urbano Cairo hanno presentato i palinsesti di Mediaset e La7 nelle ultime ore. Durante gli incontri, hanno anche discusso di politica, minimizzando l’effetto di Roberto Vannacci, definito come propaganda e rifiutato dalla presidente del Consiglio. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali conseguenze o reazioni ufficiali. Entrambi hanno mantenuto un tono riservato e concentrato sulle proprie programmazioni, senza approfondimenti sui temi politici affrontati.

Pier Silvio Berlusconi e Urbano Cairo, nelle scorse ore, hanno presentato rispettivamente i palinsesti di Mediaset e La7. Inoltre hanno parlato di politica. A entrambi è stato chiesto un parere sul generale Roberto Vannacci che, secondo i sondaggi, alle prossime elezioni politiche nazionali dovrebbe avere un ruolo fondamentale negli equilibri della coalizione del centrodestra. Sia Berlusconi sia Cairo non hanno avuto parole tenere per il leader di Futuro Nazionale. Pier Silvio Berlusconi su Roberto Vannacci: "La propaganda è propaganda" Berlusconi: "Da italiano sono offeso dalle parole di Trump" Cairo contro Vannacci: "Meloni lo ha... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pier Silvio Berlusconi e Cairo minimizzano l'effetto Roberto Vannacci: "Propaganda", "Rifiutato da Meloni"

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