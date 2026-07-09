Picchi di caldo fino a 37 gradi Da venerdì occhio ai temporali
Le temperature in Italia raggiungeranno picchi di 37 gradi nei prossimi giorni. Da venerdì sono previste piogge temporalesche in alcune zone. La situazione atmosferica sull’Europa centro-occidentale resta stabile, con un anticiclone che si mantiene sul Mediterraneo centrale. Le condizioni di tempo soleggiato e stabile continueranno, anche se si attendono rovesci temporaleschi a partire da venerdì.
Il quadro sinottico sull’Europa centro-occidentale continua a mostrare poche variazioni. Il promontorio anticiclonico permane ben strutturato sul Mediterraneo centrale, mantenendo condizioni di tempo stabile e diffusamente soleggiato sull’Italia. Sulla Lombardia prosegue il dominio dell’alta pressione, con correnti prevalenti dai quadranti nord-occidentali garantendo così condizioni d’umidità relativamente più secca. Le temperature resteranno diffusamente elevate, pur facendo registrare un lieve calo delle massime rispetto ai valori estremi raggiunti nelle ultime giornate. Da venerdì il passaggio di deboli ondulazioni in quota potrà favorire... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Le previsioni del tempo: picchi di 37 gradi e rischio temporali intensi
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