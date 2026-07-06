Torna Piazza Italia la kermesse romana di FdI

Torna “Piazza Italia”, l’evento politico promosso da Fratelli d’Italia a Roma, organizzato dal Coordinamento Regionale del Lazio e dalla Gioventù Nazionale Roma. La manifestazione si svolgerà nella capitale e coinvolge diverse realtà del partito. Non sono stati comunicati dettagli su date o location specifiche. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative di Fratelli d’Italia per il territorio romano.

Torna ‘Piazza Italia’, la kermesse politica promossa da Fratelli d'Italia Roma, dal Coordinamento Regionale del Lazio e da Gioventù Nazionale Roma. Dal 9 al 12, nella suggestiva cornice del Giardino degli Aranci, si terranno quattro giornate di incontri e dibattiti con personalità del governo, amministratori locali, giornalisti e rappresentanti delle categorie produttive. L’apertura dei lavori di "Piazza Italia - Riscatto Capitale. Le sfide della città reale", il prossimo giovedì 9 luglio alle 17.30, sarà affidata a Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea Capitolino. Interverranno il presidente dei senatori di Fratelli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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