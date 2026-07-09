La comunità del Piaggione chiede servizi di trasporto pubblico più efficienti, denunciando l’isolamento causato dalla mancanza di autobus e treni adeguati. Mentre si investe sui bus notturni per i giovani, altri cittadini si trovano senza mezzi di collegamento durante il giorno. La protesta viene espressa tramite un appello pubblico, sottolineando la difficoltà di spostarsi e la situazione insostenibile. La richiesta riguarda l’aumento di servizi di trasporto pubblico per migliorare la mobilità locale.

Mentre da una parte si investe sui bus notturni dedicati ai giovani, dall’altra ci sono cittadini che restano letteralmente a piedi. È la comunità del Piaggione a lanciare un appello pubblico attraverso la stampa per denunciare una situazione che definisce ormai insostenibile. A farsi portavoce delle richieste dei cittadini è Luca Mariani, che punta il dito contro istituzioni e gestori del servizio. "Il trasporto pubblico qui è praticamente inesistente - commenta - Non chiediamo la luna, ma il diritto fondamentale di avere servizi all’altezza di un Paese civile". Al centro delle critiche c’è la gestione delle navette sostitutive attivate durante la chiusura della Statale 12 dell’Abetone e del Brennero, una situazione che, secondo i residenti, si ripete ormai ogni anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piaggione protesta: "Siamo isolati, servono autobus e treni"

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