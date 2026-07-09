Petrolio da record su i prezzi | la tassa Trump manda le borse in tilt

Da ilmanifesto.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I prezzi del petrolio sono aumentati fino a raggiungere un record storico, facendo salire anche i costi energetici. Nel frattempo, le borse hanno subito forti perdite, causate da una tassa introdotta dall'amministrazione precedente negli Stati Uniti. Il Fondo Monetario Internazionale ha commentato il rapporto tra capitalismo e instabilità finanziaria. In Italia, l’economia si mantiene in vita grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sturm und Trump Capitalismo e schizofrenia: il binomio visto dal Fondo Monetario Internazionale. In Italia l’economia tiene ancora per il respiratore artificiale del Pnrr. Cresce l’inflazione che continuerà a mangiare i salari. Oggi è un altro giorno nel delirio-Capitale Sturm und Trump Capitalismo e schizofrenia: il binomio visto dal Fondo Monetario Internazionale. In Italia l’economia tiene ancora per il respiratore artificiale del Pnrr. Cresce l’inflazione che continuerà a mangiare i salari. Oggi è un altro giorno nel delirio-Capitale Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

petrolio da record su i prezzi la tassa trump manda le borse in tilt
© Ilmanifesto.it - Petrolio da record, su i prezzi: la tassa Trump manda le borse in tilt
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump promuove il boom del petrolio e laccordo con il Venezuela | Attacco alle politiche green

Video Trump promuove il boom del petrolio e laccordo con il Venezuela | Attacco alle politiche green

Notizie e thread social correlati

Le Borse oggi, 19 giugno. Hormuz riapre ma il prezzo del petrolio torna a salire. Milano da recordIl prezzo del petrolio è tornato ad aumentare dopo la riapertura dello stretto di Hormuz, nonostante l'apertura dello stretto.

Negoziati Usa-Iran in bilico, salgono i prezzi di petrolio e gas. Borse Ue in negativo, su i tassi sui titoli di StatoLe borse europee chiudono in negativo, con i prezzi di petrolio e gas in aumento.

Temi più discussi: Europa frenata dopo il semestre record, petrolio in calo; Le esportazioni statunitensi di petrolio greggio e prodotti petroliferi raggiungono un record ad aprile; Le esportazioni di petrolio del Golfo balzano a giugno grazie ai flussi record degli Emirati Arabi Uniti; Il petrolio è tornato a passare per Hormuz.

petrolio da petrolio da record suCommercio UE-USA record, petrolio e OPEC sotto osservazioneIl nuovo record del commercio UE-USA e l'evoluzione del mercato del petrolio raccontano due fronti decisivi per l'economia internazionale. Da ... dailyexpress.it

Petrolio, nuova mossa dell’Opec+: produzioe in aumento di 188.000 barili al giorno da agostoL'Opec+ ha concordato un ulteriore rialzo degli obiettivi di produzione di petrolio a partire da agosto, aumentando l'offerta globale in un momento in cui ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web