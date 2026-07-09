Petrolio da record su i prezzi | la tassa Trump manda le borse in tilt
I prezzi del petrolio sono aumentati fino a raggiungere un record storico, facendo salire anche i costi energetici. Nel frattempo, le borse hanno subito forti perdite, causate da una tassa introdotta dall'amministrazione precedente negli Stati Uniti. Il Fondo Monetario Internazionale ha commentato il rapporto tra capitalismo e instabilità finanziaria. In Italia, l’economia si mantiene in vita grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Sturm und Trump Capitalismo e schizofrenia: il binomio visto dal Fondo Monetario Internazionale. In Italia l’economia tiene ancora per il respiratore artificiale del Pnrr. Cresce l’inflazione che continuerà a mangiare i salari. Oggi è un altro giorno nel delirio-Capitale Sturm und Trump Capitalismo e schizofrenia: il binomio visto dal Fondo Monetario Internazionale. In Italia l’economia tiene ancora per il respiratore artificiale del Pnrr. Cresce l’inflazione che continuerà a mangiare i salari. Oggi è un altro giorno nel delirio-Capitale Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Trump promuove il boom del petrolio e laccordo con il Venezuela | Attacco alle politiche green
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Le Borse oggi, 19 giugno. Hormuz riapre ma il prezzo del petrolio torna a salire. Milano da recordIl prezzo del petrolio è tornato ad aumentare dopo la riapertura dello stretto di Hormuz, nonostante l'apertura dello stretto.
Negoziati Usa-Iran in bilico, salgono i prezzi di petrolio e gas. Borse Ue in negativo, su i tassi sui titoli di StatoLe borse europee chiudono in negativo, con i prezzi di petrolio e gas in aumento.
Temi più discussi: Europa frenata dopo il semestre record, petrolio in calo; Le esportazioni statunitensi di petrolio greggio e prodotti petroliferi raggiungono un record ad aprile; Le esportazioni di petrolio del Golfo balzano a giugno grazie ai flussi record degli Emirati Arabi Uniti; Il petrolio è tornato a passare per Hormuz.
Chiusura contrastata per le Borse europee, con un nuovo record per Piazza Affari che chiude a +0,27% vicino ai 53mila punti. A trainare gli acquisti è Fincantieri che guadagna più dell’11%. Debole il petrolio con il brent sui 72$/barile. #Finanza #Borse x.com
Semiconduttori da record, focus su Iran-USA S&P 500 e Nasdaq verso il miglior trimestre in 6 anni, trainati dal boom dei semiconduttori (+80% il SOX). Domani colloqui indiretti Iran-USA in Qatar su Hormuz, petrolio in rialzo. A Milano Ftse Mib +0,5%, bene Avi facebook
La raffineria di petrolio di Mosca è improbabile che riprenda le operazioni quest'anno, riporta Reuters reddit
Commercio UE-USA record, petrolio e OPEC sotto osservazioneIl nuovo record del commercio UE-USA e l'evoluzione del mercato del petrolio raccontano due fronti decisivi per l'economia internazionale. Da ... dailyexpress.it
Petrolio, nuova mossa dell’Opec+: produzioe in aumento di 188.000 barili al giorno da agostoL'Opec+ ha concordato un ulteriore rialzo degli obiettivi di produzione di petrolio a partire da agosto, aumentando l'offerta globale in un momento in cui ... affaritaliani.it