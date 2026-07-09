Petrolio da record su i prezzi | la tassa Trump manda le borse in tilt

Notizia in breve

I prezzi del petrolio sono aumentati fino a raggiungere un record storico, facendo salire anche i costi energetici. Nel frattempo, le borse hanno subito forti perdite, causate da una tassa introdotta dall'amministrazione precedente negli Stati Uniti. Il Fondo Monetario Internazionale ha commentato il rapporto tra capitalismo e instabilità finanziaria. In Italia, l’economia si mantiene in vita grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.